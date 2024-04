Reportage "Mieux vaut tard que jamais" : en Ukraine, les habitants accueillent avec prudence l'annonce de 61 milliards de dollars débloqués par les États-Unis

Les États-Unis vont envoyer du matériel militaire à l'Ukraine dans les "prochaines heures" annonce Joe Biden, mercredi 24 avril. Le président américain vient de promulguer la loi d’assistance militaire et économique, votée par le Congrès après des mois de négociations politiques. Une gigantesque enveloppe de 61 milliards de dollars est débloquée pour le pays qui fait face à l’invasion russe. C’est un soulagement, pour beaucoup d’Ukrainiens.

Dans la banlieue de Kiev, les habitants de Borodyanka, Andrei et Olha, se réjouissent à l’idée de cette aide américaine : "C’est vraiment nécessaire. Pour nous, c’est une vraie question de survie, assure Andrei. Sans cette aide, nous pourrions disparaître. Alors cela nous donne un peu d’espoir. C’est vrai qu’on a perdu du temps, ces six derniers mois… Mais mieux vaut tard que jamais !"

"Faire en sorte que la guerre finisse plus rapidement"

Le couple ajoute que cette aide n’assurera peut-être pas une victoire rapide, mais qu’elle permet au moins de tenir, à condition que l’Europe aussi continue de soutenir l’Ukraine. D’autres s’impatientent, comme Vera : "Il aurait fallu faire ça plus tôt. Il n’est pas trop tard, bien sûr, mais on aurait pu faire en sorte que la guerre finisse plus rapidement." Son mari Serhei montre sur son portable la photo de ses deux fils, 30 et 35 ans, ensemble sur le front. C’est son fond d’écran. Vera ajoute que son mari s’est parfois agacé en regardant les infos.

Tous ne comprennent pas précisément à quoi serviront ces 61 milliards de dollars. Un jeune soldat s’inquiète : "J’espère que les armes et les munitions arriveront bien jusqu’aux bataillons qui en ont besoin…" C'est aussi ce que disent ces militaires, en permission après avoir servi près d'Avdiivka : "Nos politiciens n'ont pas toujours bonne réputation. Mais la survie de notre pays dépend de cette aide, alors j’espère qu’ils géreront tout cela correctement, avec honnêteté !"

Eux sont aux premières loges pour constater l’importance de cette assistance militaire américaine : "Quand il y avait pénurie de munitions, ces derniers mois, on a bien vu qu’on reculait ! On a perdu du territoire. Donc avec plus d’armes, ça peut nous permettre, non seulement de nous défendre, mais aussi de retenter de petites avancées." L’espoir, avec ce soutien américain, de reprendre au moins un avantage psychologique sur le front. À condition, disent ces soldats, que l'aide se poursuive durablement.