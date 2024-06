Reportage "Il n'y a plus que des corbeaux" : la très lente reconstruction de Borodyanka, ville ukrainienne détruite à 80%

Comment aider l'Ukraine à se reconstruire ? C'est l'objet d'une conférence internationale, qui se tient mardi 11 et mercredi 12 juin à Berlin, en Allemagne. L'objectif est d'aider Kiev à maintenir son économie à flot et, à plus long terme, à reconstruire ses infrastructures. Exemple dans la ville de Borodyanka, à 40 kilomètres au nord-ouest de Kiev, massivement bombardée au printemps 2022. Elle fait partie des villes les plus détruites du pays.

Des immeubles éventrés et des tas de gravats. Dans cette ville, il y avait 13 000 habitants avant la guerre, 9 000 aujourd'hui. Elle a été détruite à 80%. À 74 ans, Olga a perdu son appartement dans les bombardements. À l'entrée de la ville, dans les décombres, la vieille dame est à la recherche d'une porte pour son nouveau logement. "Des gens vivaient ici, dit-elle, ils étaient heureux, il y avait de la vie ! Et maintenant, regardez autour de nous, tout est vide. J'ai même peur de regarder, il n'y a plus que des corbeaux."

Plus loin, dans la rue principale, des échafaudages, certains immeubles ont été réparés, des travaux ont commencé pour remettre en état les canalisations. Brouette en main, Ivan, 80 ans, nettoie et répare. Le retraité habite une petite maison, bombardée à plusieurs reprises en mars 2022. "Grâce à des bénévoles, le toit est réparé, les fenêtres ont été changées, les portes aussi. Si vous voulez, je vous montre comment on a été bombardés !"

Trois à quatre ans pour reconstruire

À l’intérieur, des éclats de verre marquent encore l'encadrement de la porte de la cuisine. Au sol, Ivan soulève un coin de lino, flambant neuf pour dévoiler sa cave, "le bunker de Poutine", rigole-t-il. C'est ici, dans ce recoin sombre d'à peine 12 m2, que le vieil homme a vécu avec sa fille, sa petite fille et une autre famille pendant deux semaines alors que tout s'était effondré.

Blessé à la tête, évacué, Ivan a fini par revenir à Borodyanka où plusieurs programmes, dont United 24, initiative du président Zelensky, financent les rénovations. Mais selon Georgiy Erko, l'ancien maire de la ville, en fonction au moment de l'occupation, il est impossible d'avancer rapidement. "Les alertes sont quotidiennes, raconte-t-il. Des villes comme Kiev, Kharkiv, Soumy, Tchernihiv, sont bombardées. L'ennemi ne s'arrête pas et les gens ont besoin de reconstruire leurs maisons. Pas seulement dans la région de Kiev, mais sur tout le territoire." Selon l'ancien édile, il faudrait encore trois à quatre ans pour reconstruire Borodyanka.