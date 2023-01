Reportage Guerre en Ukraine : "Quand vous voyez vos voisins brûlés vifs, vous comprenez que la mort peut vous frapper", racontent des civils qui fuient Soledar

En Ukraine, les combats se sont étendus aux villages autour de la petite ville de Soledar, dans l'est du pays, entraînant le départ des civils, alors que Kiev et Moscou revendiquent toutes deux le contrôle de la région.

"On attend des volontaires, expliquent deux femmes croisées sur le bord de la route. Ils seront là dans 40 minutes". Luba et Elena patientent alors que les combats font rage. Ils ont atteint leur village de Paraskoviivka, situé dans les faubourgs de Soledar, théâtre d'une bataille acharnée entre l’armée ukrainienne et les forces russes.

La mère et la fille n'auront pas longtemps à attendre. Alexandre se présente. C’est un bénévole qui fait des allers-retours, à l'affût de civils à évacuer. "Je suis seul dans ma camionnette. Je peux vous emmener à Sloviansk ou ailleurs, si vous voulez", propose-t-il aux deux femmes.

Lena explique que ce n'était plus possible de rester. "Il faut partir, il faut abandonner la maison parce qu'on nous attaque, on nous tire dessus".

"Ils tuent des gens, des civils. On veut rester vivantes, on a peur pour nos vies." Lena, une Ukrainienne des faubourgs de Soledar à franceinfo

"On fuit les Russes, ce sont eux qui nous attaquent, poursuit la jeune femme. Toutes nos affaires sont restées à la maison. On a pris le nécessaire, seulement deux pantalons, un blouson, nos papiers et c'est tout".

Il était devenu impossible pour Léna de rester dans sa maison, près de Soledar, sans risquer sa vie. (GILLES GALLINARO / RADIOFRANCE)



Luba, sa mère, est âgée. Une canne l'aide à marcher le long d'une route empruntée par des véhicules de l'armée ukrainienne. "Ils détruisent les maisons, ajoute-t-elle. On vivait dans les caves, on a laissé des amis derrière nous, mais beaucoup sont partis. "

Luba et Helena ont fui avant qu'il ne soit trop tard, explique Alexander, qui a vu tant d'horreurs dans sa jeune vie. "Quand vous voyez la maison de vos voisins en feu, deux personnes âgées piégées à l'intérieur, un homme et une femme brûlés vifs, vous comprenez que la mort peut vous frapper aujourd'hui ou demain". Et ces combats, qui se rapprochent, devraient pousser davantage de civils sur les routes de l'exode.