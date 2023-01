Témoignage Guerre en Ukraine : après son accouchement en France, cette femme retourne à Irpin pour présenter le bébé à son mari, "une des plus difficiles décisions" de sa vie

Daria avait trouvé refuge en Isère au début de la guerre pour mener sa grossesse à terme. Mais après de longs mois de séparation, elle a décidé de rentrer dans la banlieue de Kiev avec sa petite fille pour que son papa puisse la rencontrer. Elle s'est confiée à franceinfo.

Lorsque Daria est revenue à Irpin, dans la banlieue de Kiev, après dix mois d'exil, elle n'a pas reconnu sa ville. "Oui, elle a changé complètement. Ça fait mal au cœur", déplore-t-elle. C'est en pleine guerre que Daria a quitté l'Ukraine pour Coublevie, dans le département de l'Isère. Elle est alors enceinte d'un mois : "Je suis complètement choquée. Mais je me dis que je dois être forte parce que je suis enceinte, je dois me protéger moi en premier lieu et mon bébé".

Sophia, la fille de Daria, est née le 26 septembre dernier en pleine nuit. "Je peux remercier l'équipe de l'hôpital de Voiron", confie-t-elle dans un sourire. Mais la jeune maman n'a qu'une idée en tête : retourner à Irpin pour retrouver son mari. "C'était une des plus difficiles décisions de ma vie parce que tout le monde, ma famille et même mon mari, disait que ce n'était pas forcément une bonnes idée. J'ai dit que je devais présenter notre petite Sophia à son papa. Je n'ai pas vu mon mari pendant dix mois. C'était tellement difficile cette séparation." Le père, comme tous les hommes en âge de combattre, n'a en effet pas le droit de quitter l'Ukraine.

"Je suis complètement stressée"

Les retrouvailles ont eu lieu juste avant les fêtes de fin d'année. Le papa a rencontré sa "jolie petite fille aux yeux bleus", comme il la décrit lui-même. La petit famille a passé la soirée du nouvel An sous les bombardements russes. "Honnêtement, j'ai envie de rester, bien sûr, chez moi. Après, je dis qu'on doit faire quelque chose parce que je suis complètement stressée, avoue Daria. Hier, on est resté plusieurs heures dans la salle de bain avec la petite. Et quand il n'y a ni chauffage, ni l'eau chaude, ni réseau, ni wifi, ni rien en hiver, ce n'est pas facile du tout. J'espère qu'on pourra rester, mais ce n'est pas sûr", glisse la mère de famille qui envisage donc toutes les possibilités, et même un retour en France où elle sait qu'elle sera toujours la bienvenue.