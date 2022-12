De nouvelles frappes "massives" russes sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine

La Russie a lancé plus des dizaines de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes, jeudi.

L'Ukraine a dénoncé des frappes "massives" de missiles russes, jeudi 29 décembre, visant plusieurs régions, dont la capitale Kiev, une nouvelle salve destinée à détruire l'infrastructure énergétique du pays en plein hiver. La défense antiaérienne assure avoir abattu 54 des 69 missiles russes lancés contre le pays. Un premier chiffre, communiqué par la présidence ukrainienne, faisait état de 120 missiles.

Après une série de revers militaires sur le terrain à la fin de l'été et à l'automne, le Kremlin a changé de tactique et commencé en octobre à frapper régulièrement avec des salves de dizaines de missiles et de drones les transformateurs et centrales électriques de l'Ukraine. A la clé, de graves pénuries énergétiques et des millions d'Ukrainiens plongés dans le froid et le noir. Ces bombardements interviennent à quelques jours du Nouvel An, principale fête de famille en cette saison dans la plupart des pays de la région.

Des coupures de courant à Lviv et Kiev

Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, était à 90% privée d'électricité jeudi après ces nouveaux bombardements. "Les trams et trolleybus ne roulent plus dans la ville, il pourrait y avoir des coupures d'eau", a prévenu le maire de Lviv, Andriï Sadovy, sur le réseau social Telegram. A Kiev, le maire Vitali Klitschko a fait état de trois blessés, dont une jeune fille de 14 ans, qui ont tous été hospitalisés. Il a aussi prévenu ses administrés que la ville, déjà très affectée par les coupures d'électricité, pourrait être confrontée à de nouvelles "pannes de courant". "Chargez vos téléphones et autres appareils. Faites des réserves d'eau", a-t-il écrit sur Telegram.

A Odessa, grand port du sud-ouest de l'Ukraine, 21 missiles russes ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne, selon le gouverneur Maksym Martchenko. Mais d'autres ont touché leur cible, si bien qu'il y a "des coupures de courant d'urgence" dans la ville, a-t-il précisé. A Kharkiv, dans le nord-est, à la frontière avec la Russie, des bombardements ont également visé "l'infrastructure critique", selon le gouverneur Oleg Sinegoubov, ajoutant que "le bilan des destructions et des victimes [était] en train d'être établi".

Depuis octobre, la Russie a lancé des centaines de missiles et de drones contre les infrastructures ukrainiennes. Kiev réclame en conséquence à ses alliés occidentaux d'augmenter plus vite leur aide militaire pour doter le pays de davantage de systèmes de défense antiaérienne.