DIRECT. Guerre en Ukraine : Moscou atteindra ses objectifs à force de "patience", estime le ministre des Affaires étrangères

Quelle météo aujourd'hui ? Le temps sera humide et pluvieux avec des températures qui resteront douces, selon Météo-France. La perturbation s'étendra de la Nouvelle Aquitaine à l'Alsace et dans les Alpes du Nord, avec des passages pluvieux faibles. Des averses tomberont sur le Nord-Ouest, plus actives et fréquentes de la Bretagne aux Hauts-de-France. Des Pyrénées à PACA, le temps restera plus sec sous un ciel nuageux.

(MATIN)

(APRES-MIDI)