Reportage Gilets pare-balles, cocktails Molotov, sacs de couchage : en Ukraine, des entreprises passent à la production de guerre

L'Ukraine résiste depuis plus de trois semaines à l'invasion ordonnée par Vladimir Poutine. Partout dans le pays, des chefs d'entreprise se réinventent pour maintenir une activité et participer à l’effort de guerre. Reportage à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Si les centres commerciaux, les restaurants, cafés et commerces sont ouverts à Lviv, la vie économique tourne au ralenti pour de nombreuses entreprises impactées par la guerre : transport impossible ou compliqué dans les zones bombardées, production et contrats arrêtés ou reportés, fin des exportations… Des entrepreneurs ont stoppé leur production habituelle et ont mis leur savoir-faire et leurs machines au service de la résistance à l'envahisseur.

Natalia Yarysh, par exemple : elle dirige depuis 14 ans une entreprise de confection. "Dans notre atelier de broderie, nous produisons des chemises traditionnelles, qu’on portera pour fêter la victoire." Pour l’instant, les ventes sont au ralenti, mais "je reste optimiste pour l’avenir, dit-elle. La victoire est au bout du chemin et nous la fêterons, j’espère, revêtus de nos habits traditionnels."

Elle a décidé de reconvertir d'activité de son entreprise, et de ne garder que les équipes impliquées dans le processus de fabrication, pour participer à l'effort de guerre : "Ce sont des gilets pare-balles, qu’on fabrique avec une entreprise partenaire. C'est pour sauver des vies. Notre objectif c’est de maintenir l’entreprise en vie, impossible de dire comment les choses vont évoluer. Chaque jour apporte ses défis. Mais, ajoute Natalia, j’espère qu’on retrouvera une activité normale bientôt et habiller hommes et femmes de nos beaux habits." Elle fabrique aussi des sacs de couchage pour les réfugiés.

Natalie Yarysh dans son atelier de confection à Lviv (Ukraine) le 19 mars 2022 (SANDRINE ETOA-ANDEGUE / FABIEN GOSSET / RADIO FRANCE)

Taras Maselko, lui, a arrêté la production de bière locale pour confectionner des cocktails Molotov. Une partie est distribuée sur les checkpoints des environs, l’autre envoyée à Kiev : "Voici les cocktails qu’on a préparés. Là, sur l’étiquette, on voit Poutine avec la bombe nucléaire et des soldats et des chars russes couverts de sang."

"C’est sûrement la première fois de notre histoire que notre gouvernement montre à sa population, sur les réseaux sociaux, comment fabriquer des cocktails Molotov !" Taras Maselko, entrepreneur à Lviv à franceinfo

"Cela montre notre unité, affirme Taras. On se battra pour nos familles, notre pays, jusqu’au dernier." Ses restaurants ne cuisinent plus que des repas gratuits pour les réfugiés, et il fabrique aussi des tee-shirts pour soutenir l’armée.

"Français, achetez ukrainien !"

Plus de la moitié des entreprises de Lviv ont se sont reconverties temporairement selon Volodymir Korud, le patron de la CCI locale qui compte 470 entreprises surtout des PME. "Nous recevons un énorme soutien, tout d'abord moral, de nos partenaires dans presque 140 pays. Certains nous octroient une aide financière et logistique. Beaucoup nous font parvenir des convois d'aide médicale et militaire. Un grand merci à eux."

Volodymir Korud, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lviv (Ukraine) le 19 mars 2022 (SANDRINE ETOA-ANDEGUE / FABIEN GOSSET / RADIO FRANCE)

Et il adresse ce message aux Français : "Nous demandons aux entreprises françaises de ne pas aider l'agresseur russe à tuer nos concitoyens. Si vous en avez la possibilité, achetez ukrainien : ça nous aidera, et ça vous aidera aussi." Car selon lui, si l’Ukraine tombe c'est toute l’Europe qui est menacée.