Reportage "Cela va nous aider sur le front !" : malgré un essoufflement des dons, la population ukrainienne continue de se mobiliser pour équiper ses soldats

"Bonjour les amis ! Grâce à votre soutien, les gardes-frontières de Kherson ont reçu cette voiture, très fiable et puissante. Elle va nous aider sur le front ! Encore merci, et gloire à l'Ukraine !" Ce type de message lancé par un soldat ukrainien dans une vidéo, on ne trouve plus que ça sur le compte Instagram d'Andriy Pytomets.

Dès les premiers jours de l'invasion russe, le jeune Kiévien, qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo, a lancé des collectes de dons, dans son entourage pour aider les soldats de sa région de Kherson. En tout, avec son ami Oleksiy, ils ont déjà récolté deux millions de hryvnias, soit un peu moins de 50 000 euros. Ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers à faire comme eux, un peu partout en Ukraine, pour acheter aux soldats l'équipement, les véhicules ou même les armes que leur état-major n'arrive pas à leur fournir.

"On doit se creuser la tête pour motiver les donateurs"

Des études d'économistes estiment que cette générosité populaire représente environ un milliard d'euros de dons chaque année depuis février 2022, mais il y a des signes d'essoufflement. "D'une manière générale la dynamique des dons ralentit, constate Oleksiy. Malheureusement, peut-être parce que la société est lassée, moralement et physiquement, épuisée. C'est plus dur de collecter des dons aujourd'hui qu'il y a un an. On doit se creuser la tête pour motiver les donateurs."

Les simples cagnottes en ligne des débuts cèdent donc de plus en plus la place à des ventes aux enchères, des tombolas avec récompenses pour les plus gros donateurs, ou des collectes de groupe où plusieurs internautes se motivent entre eux pour arriver à lever de grosses sommes. Des techniques qui sont empruntées au marketing digital.

Mais pour Andriy, récolter des dons pour l'armée ne suffit plus vraiment à se sentir utile loin du front : "L'automne dernier j'ai fait des démarches pour m'engager dans l'armée, mais pour différentes raisons ça n'a pas été possible, je le regrette. Mais je n'exclus pas cette possibilité pour l'avenir."

"Pour le moment j’essaye de faire tout ce qui est en mon pouvoir ici et pour la suite on verra bien." Andriy, ukrainien à franceinfo



En attendant, Oleksiy et Andriy rendent parfois visite aux soldats qu'ils aident grâce à leurs cagnottes. Une manière de maintenir le lien, entre l'Ukraine du front, et celle de l'arrière.