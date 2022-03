Reportage À Kiev, les femmes ukrainiennes en première ligne pour défendre leur pays : "Jamais je n'aurais imaginé faire ça"

Omar Ouahmane et Gilles Gallinaro

"Grâce à Poutine, j'ai une Kalachnikov, une veste militaire et un gilet pare-balles." Avant la guerre, Ludmila Buimister siégeait au Parlement ukrainien. Cette députée indépendante patrouille désormais dans les rues de Kiev et participe à la défense de son pays. "C'est la seule personne dans le monde entier qui pourrait me faire prendre les armes, parce que je suis une personne très pacifique", déclare la parlementaire ukrainienne.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

La guerre en Ukraine a provoqué un afflux de volontaires, dont des élus, déterminés à participer à l’effort national. Parmi eux, il y a de nombreuses femmes qui ont pris les armes pour repousser l’invasion russe à Kiev. "J'ai deux enfants, jamais je n'aurais imaginé faire ça", confie Ludmila Buimister. Quand on lui demande si ses enfants comprennent ce qui se passe en Ukraine, la parlementaire montre une vidéo de sa fille Victoria. Âgée de 4 ans et demi, la jeune fille répète : "Stop Poutine !"

"Nos femmes sont comme les Vikings"

Partout dans la capitale ukrainienne, des femmes prouvent que la guerre n'est pas exclusivement une affaire d'hommes. "Je ne suis pas une exception, explique Eline, 37 ans, professeur d'anglais. Il y a de très nombreuses femmes courageuses. Nous avons ce dicton qui dit que nos femmes sont comme les Vikings et quoi qu'il arrive, elles restent aux côtés de leur homme. C'est la principale différence avec les Russes, nos femmes défendent toujours leur pays comme le font les hommes"

Catherine, 28 ans, a décidé de prendre les armes. Le jour où Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. "Aujourd'hui, à notre siècle, en 2022, il n'est pas normal d'avoir quelqu'un d'aussi dégoûtant, d'aussi ambitieux, qui tue des civils pour sa quête de pouvoir", explique l'Ukrainienne, un pistolet dans la poche.

"J'espère que je ne vais pas mourir parce que j'ai une vie à vivre. Mais je ferai tout pour protéger ma famille, mes amis et l'avenir de mes enfants, même si je n'en ai pas. Un jour, je leur raconterai comme leur mère s'est battue pour eux." Catherine, combattante ukrainienne à franceinfo

Et toutes ces femmes tiennent à montrer leur détermination à combattre dans cette guerre qu'elles n'ont jamais souhaitée.