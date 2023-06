Rébellion de Wagner : un possible tournant dans la guerre en Ukraine ?

Alors qu’une crise politique intérieure agite la Russie, samedi 24 juin, les combats se poursuivent-ils sur le front, en Ukraine ? Le point avec le journaliste Alban Mikoczy, en direct de la région de Zaporijia.

Les combats "ont semble-t-il repris", rapporte samedi 24 juin le journaliste Alban Mikoczy, en direct de la région de Zaporijia (Ukraine), qui insiste sur la nécessité de "rester très, très prudent" quant à l’évolution de la situation.

Sur la route qui mène au front à Lezhyne (Ukraine), au bout d’une piste très abîmée, des militaires ukrainiens expliquent que les évènements survenus en Russie pourraient changer la donne, car le groupe Wagner a un rôle majeur dans l’offensive russe. "Cela va interrompre la chaine logistique entre Wagner et l’armée. Déjà, ils ont fermé la frontière entre la Russie et le Donbass occupé", commente le lieutenant Aleksandr, de l’armée de terre ukrainienne.

Vladimir Poutine va-t-il "punir" l’Ukraine ?

En première ligne, les positions n’ont guère avancé depuis 48 heures, sauf dans un village près de Donetsk, repris par les Ukrainiens. "Plus la Russie gardera ses troupes et ses mercenaires sur notre terre et plus elle aura de chaos, de douleurs et de problèmes", a de son côté déclaré le président Zelensky. Certains craignent que, fragilisé dans son propre pays, Vladimir Poutine cherche à punir l’Ukraine, en bombardant encore plus fort les principales villes, comme elle l’a fait dans la matinée de samedi à Kiev (Ukraine).