Propos de Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine : "Il est bien plus important de nous fournir des armements modernes", estime le maire de Kiev

"Je voudrais remercier nos partenaires pour la défense antiaérienne et les équipements modernes, qui ne sont pas suffisants, même si nous nous sentons plus protégés aujourd'hui qu'il y a un an", a déclaré Vitali Klitschko, samedi sur France Inter.

"En ce qui concerne l'arrivée de contingents étrangers, je pense qu'aujourd'hui la question n'est pas aussi aiguë, mais s'il y a un désir d'aider l'Ukraine avec les armements modernes, nous serions très reconnaissants", a lancé samedi 4 mai sur France Inter Vitali Klitschko, le maire de Kiev. Jeudi, Emmanuel Macron a de nouveau assumé la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine, estimant dans un entretien publié jeudi par The Economist qu'il faudrait "se poser la question" si Moscou "allait percer les lignes de front" et que Kiev le demandait.

Répondant à une question sur cette position française, Vitali Klitschko dit être "persuadé qu'aujourd'hui il est bien plus important de nous fournir des armements modernes". "Nous avons besoin de plus d'armes (…) Je voudrais remercier nos partenaires pour la défense antiaérienne et les équipements modernes, qui ne sont pas suffisants, même si nous nous sentons plus protégés aujourd'hui qu'il y a un an", insiste le maire de Kiev.