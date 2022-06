PODCAST : Ecoutez "Au comptoir de l'info" avec Pierre Haski, chroniqueur de politique internationale dans le 7/9 de France Inter

Et si Vladimir Poutine était sur le point d'obtenir ce qu'il souhaite : l'indifférence de l'Europe ? Si, l'été venu, les médias français et européens finissaient par ne plus s'intéresser à ce conflit ? Alors, la pression des opinions publiques sur leurs dirigeants baisserait et l'Europe pourrait alors ne plus aider l'Ukraine. D'autant que ces mêmes opinions publiques sont de plus en plus sensibles à la hausse des prix de l'énergie et qu'elles pourraient - peut-être - exiger une fin rapide de cette guerre.

"Il faut être vigilant à ne pas oublier l'Ukraine"

Pour toutes ces raisons, Pierre Haski estime qu' "il faut être vigilant à ne pas oublier l'Ukraine". Le chroniqueur estime par ailleurs que la couverture journalistique de ce conflit est satisfaisante mais il dénonce en revanche "le chaos sonore de l'analyse" sur les chaines d'information continue avec "des experts qui parlaient hier du covid et qui sont devenus aujourd'hui des experts absolus du Donbass"

