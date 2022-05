Pénurie : les producteurs de vin à bulles s'inquiètent

Les producteurs de champagne sont inquiets : ils manquent cruellement de coiffes pour leurs bouchons, conséquence directe de la guerre en Ukraine et de la pénurie d'aluminium.

Faire sauter le bouchon d'une bouteille de champagne : un moment à partager en famille ou entre amis. Mais les producteurs de vin à bulles ne sont pas à la fête, ils commencent à s'inquiéter face à la pénurie de certains emballages. "L'alumine, qui permet de fabriquer l'aluminium, provient d'Ukraine", dit Marjorie Navarre-Vrayet, productrice de champagne. La coiffe qui enveloppe le bouchon est un symbole du champagne, mais elle a aussi une valeur fiscale, puisqu'elle permet au producteur de justifier qu'il a payé ses taxes.

Trouver suffisamment de verre

Et pour les petits producteurs qui multiplient les cuvées, il faut trouver de nouveaux emballages, différents de ceux qu'ils utilisent habituellement. Ce sont de nouvelles contraintes pour les viticulteurs, alors que les ventes de champagne repartaient à la hausse. Autre difficulté : trouver suffisamment de verre. Une grosse partie de la production était basée en Ukraine, les professionnels sont dans l'incertitude. Des pénuries en série qui pourraient avoir un impact sur le prix, avec des bulles de plus en plus chères d'ici la fin de l'année.