Paris dénonce les propos du porte-parole de l'ambassade de Russie sur l'envoi d'instructeurs français en Ukraine

Paris a dénoncé, mercredi 5 juin, des propos tenus mardi par le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, qui a mis en garde contre l'envoi d'instructeurs français en Ukraine. "Si vous envoyez vos soldats, vos spécialistes, vos instructeurs sur le sol ukrainien pour qu'ils forment les soldats ukrainiens pour mieux cibler et tuer les Russes, ils constitueront naturellement une cible légitime", a déclaré mardi soir Alexander Makogonov sur BFMTV.

"Ce sont des propos scandaleux qui ne resteront pas sans conséquences", a déclaré à l'AFP Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Interrogé sur une éventuelle convocation d'un diplomate russe au Quai d'Orsay, Christophe Lemoine a souligné que des discussions étaient en cours sur la réponse à apporter par Paris.

La France réfléchit à l'envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine, notamment dans le domaine du déminage et de la maintenance des équipements militaires. L'annonce pourrait être officialisée vendredi, à l'occasion de la rencontre entre Emmanuel Macron et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à l'Elysée. Alexander Makogonov a estimé mardi soir, sur ce même sujet, que "cela devient de plus en plus officiel, donc nous officialisons de plus en plus nos avertissements".