"On a été très bien accueillis" : depuis le début de la guerre, des joueurs ukrainiens s'entraînent avec les joueurs de l’AS Poissy

Un peu partout en France, des réfugiés ukrainiens sont accueillis dans des clubs d'athlétisme, de biathlon ou encore de basket. Ils mettent à disposition leurs infrastructures voire un logement comme l’AS Poissy, en région parisienne. Ce club de football de Nationale 2, s’entraîne depuis près d’un mois quasi quotidiennement avec des joueurs ukrainiens du club de l’Alians Lypova Dolyna. Un club qui est basé dans l’oblast de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine et qui évolue en 2e division.

Au milieu des survêtements et bonnet bleu marine, six joueurs portent du vert, la couleur de l'Alians Lypova Dolyna. "Deux touches de balles à l'intérieur", lorsque le coach de l'AS Poissy donne ses instructions. Karim l'interprète traduit en direct. Cet habitant de Poissy d'origine ukrainienne a fait le lien entre le club francilien et les joueurs en stage en Turquie lors du déclenchement de la guerre. "On a été très bien accueillis, explique Kostia, 26 ans, défenseur central ukrainien. Les joueurs nous ont apporté des shampoings, des serviettes et de la nourriture."

"Un bol d'air" pour les joueurs ukrainiens

Son coéquipier Alexander n'a désormais le sourire que sur la pelouse : "On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un si bon niveau pour une quatrième division. Jouer ici, c'est notre bol d'air, on pense à autre chose." Un autre joueur attaquant devrait être autorisé à intégrer l'effectif de l'AS Poissy pour les prochains matchs. Alors, à la place de qui ? "On ne pense pas à ça, on pense seulement à ce qu'il peut nous apporter", explique Mourad, défenseur francilien.

"C'est un football complètement différent. C'est beaucoup plus solide, beaucoup plus de discipline que chez nous dans leur manière de jouer." Mourad, défenseur de l'AS Poissy à franceinfo

Leur famille étant pour l'instant en sécurité dans l'ouest de l'Ukraine, les joueurs sont sûrs de rester encore deux mois au moins jusqu'à la fin de la saison.