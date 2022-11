Missile tombé en Pologne : l'Occident en alerte

Les Occidentaux sont en alerte depuis mardi 15 novembre, après qu'un missile s'est abattu sur un village en Pologne tout près de la frontière ukrainienne. L'Ukraine accuse la Russie de l'avoir tiré, et Moscou dément. Le journaliste Luc Lacroix, en direct de Moscou mercredi, fait le point sur la situation.

L'Occident retient son souffle depuis qu'un missile s'est abattu sur un village en Pologne proche de la frontière ukrainienne, mardi 15 novembre. Le journaliste Luc Lacroix, en direct de Moscou (Russie) mercredi, explique que, dès la soirée de mardi, "les Russes se sont empressés de démentir. Le ministère russe de la Défense a affirmé n'avoir procédé à aucune frappe à la frontière polonaise, et dit que les photos de débris retrouvés dans le village polonais n'ont rien à voir avec ses armes".



"L'origine du tir est incertaine" pour la Pologne

"Du côté de la Pologne, on dit en revanche que le missile est très certainement de fabrication russe, mais on précise, et c'est très important, que l'origine du tir est incertaine. Dans cette région, la Russie n'est pas la seule à avoir des armes de fabrication russe. Le président américain Joe Biden a même ajouté qu'il était improbable que ce tir arrive du territoire russe", poursuit le journaliste, qui rappelle que la Pologne est un pays membre de l'Otan. Selon le traité, si le pays est attaqué, "c'est comme si tous les pays de l'Otan étaient eux aussi attaqués", conclut le journaliste.