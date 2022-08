"Maintenant, tout va bien, on a notre café" : après McDonald's, Starbucks remplacé par une franchise russe à Moscou

La chaîne américaine Starbucks avait annoncé son départ de Russie au lendemain du début de la guerre en Ukraine. Ses magasins ont été repris et rebaptisés Stars Coffee

(MAXIM SHIPENKOV / EPA VIA MAXPPP)

Timati est un rappeur très connu en Russie. Les adolescents l'adorent. Il y a quelques semaines, alors que la chaîne américaine de cafés Starbucks réfléchissait à abandonner le marché russe en réaction à la guerre en Ukraine, la star, soutien de Vladimir Poutine, et déjà propriétaire d'une chaîne de restaurants, lui a proposé de racheter l'ensemble de ses locaux russes. En est né un nouvel ersatz, le Stars Coffee. "Une certaine compagnie a quitté le marché, on a saisi notre chance pour commencer ce business", pose Anton Gouseev, représentant de la société du rappeur.

"Nos deux entreprises ont discuté, puis on a décidé de faire exactement la même chose mais, selon nous, en plus moderne." Anton Gouseev, représentant de Stars Coffee à franceinfo

Sur l’avenue Novy Arbat de Moscou, le rappeur est entouré de gros bras, et les tables sont pleine de bloggeurs. La célébrité a convié ses fans pour faire la promotion de sa nouvelle affaire. "Tout est bon et stylé. Maintenant, tout va bien, on a notre café", sourit Natalia, jeune cliente.

Un des résultats des sanctions prises contre la Russie

Quelques semaines plus tôt, ce sont les McDonald’s qui avaient été remplacés par des ersartz locaux. Les directeurs du Stars Coffee ont décidé de garder à peu de choses près la même charte graphique que celle de la marque américaine. La sirène du logo Starbucks a été remplacée par une femme et sa kokochnik, coiffe traditionnelle russe.

Reste un tabou, le pourquoi de tous ces changements, sur lesquels les clients mettent difficilement des mots. "La société est partie à cause de la situation, cette situation compliquée, difficile, cette opération militaire. C'est tout, je ne peux pas en dire plus", confie une cliente à demi-mot.

Ces cafés sont à l'image des nombreux défis qui attendent la Russie. Écrasée par les sanctions depuis le début de son offensive sur l'Ukraine, Moscou cherche des solutions pour remplacer tout ce qui lui fait désormais défaut. Des cafés et restaurants étrangers, jusqu'aux pièces détachées des avions, aujourd'hui prélevées sur d'autres avions démontés. Il faudra également trouver des solutions pour entretenir les trains rapides du pays. Un vrai défi pour le Kremlin.