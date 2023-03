Le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie la semaine prochaine pour rencontrer Vladimir Poutine

Il s'agira de première visite officielle du président chinois en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine.

Le président russe, Vladimir Poutine, recevra lundi 20 mars son homologue chinois, Xi Jinping, avant des discussions plus formelles le lendemain, a annoncé vendredi 17 mars le Kremlin. "Ce sera une conversation en tête-à-tête, il y aura un déjeuner informel. Et dès le [mardi] 21 mars, se tiendra une journée de négociations", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, interrogé sur le programme de la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui sera en Russie pendant trois jours.

Il s'agira de première visite officielle du président chinois dans le pays depuis l'invasion de l'Ukraine. Pékin, qui a renforcé ses liens avec Moscou ces dernières années dans une opposition commune à l'Occident, se présente comme partie neutre dans le conflit en Ukraine. Il s'agira d'un "déplacement pour l'amitié et la paix", a précisé dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères chinois.

Les deux dirigeants "discuteront de l'approfondissement du partenariat exhaustif et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine" notamment "sur la scène internationale", a ajouté dans un communiqué la présidence russe, précisant que des "documents bilatéraux importants seront signés".