Le dossier ukrainien au cœur des discussions entre les États-Unis et la Russie

La Russie et les États-Unis se rencontrent, lundi 10 janvier, en Suisse pour faire baisser la pression sur le dossier ukrainien. Les négociations s’annoncent difficiles.

Vladimir Poutine et Joe Biden se sont déjà entretenus au téléphone à deux reprises depuis le début de la crise ukrainienne. Alors que des discussions doivent avoir lieu en Suisse, lundi 10 janvier, entre les deux parties, le Kremlin demande un engagement de l’OTAN à ne pas intégrer l’Ukraine et le retrait des troupes américaines. Mais Washington n’est pas prêt à réduire ses effectifs en Europe et menacent au contraire de les renforcer si Moscou passe à l’offensive.



"La Russie n’est pas sur le point d’envahir l’ Ukraine "

"Poutine n’aura pas tout ce qu’il demande, car les Américains ne pourront pas lui accorder officiellement que l’Ukraine n’adhère pas à l’OTAN, mais on peut penser qu’il aura des satisfactions", confie Pascal Boniface, directeur de l’Institut des relations internationales et stratégiques. Le Kremlin maintient la pression avec 100 000 hommes massés à la frontière ukrainienne. "Poutine fait monter les enchères pour obtenir des avantages. Il n’y a pas de conflit militaire direct à craindre. La Russie n’est pas sur le point d’envahir l’Ukraine", assure Pascal Boniface.