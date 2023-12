La russification en marche dans le Donbass

Volnovakha, petite ville du Donbass détruite à 70 % lors de l’offensive de mars 2022 reprend des couleurs…russes.

Dès l'entrée, Volnovakha annonce la couleur : blanc, bleu, rouge, des murs aux couleurs du drapeau russe... Ce sont les nouvelles façades de ses immeubles détruits par la guerre. La petite ville ukrainienne était sous contrôle de Kiev jusqu'au 11 mars 2022. Les combats ont fait rage ici quand l'armée russe a conquis la ville à 70% détruite.

Aujourd'hui, les mêmes Russes s'emploient à reconstruire. Avec leurs couleurs. "C'est le drapeau russe, c'est beau", commente une habitante. "Ils ont mis de l'isolant c'est déjà bien, constate un autre passant, et ça peut bien être peint de n'importe quelle couleur ça m'est égal”.

A l'école, c'est désormais l'histoire russe qu'on enseigne. Aujourd'hui au programme, Napoléon et la campagne de Russie, l'occasion de faire un parallèle avec le conflit actuel. L'enseignante interroge ses élèves : "L'occident global, les pays européens et les Etats-Unis, qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Ils considèrent que le modèle de la démocratie libérale est universel, et ils essaient de l'imposer à tout le monde. C'est juste ça ?” “Non !!” répondent en chœur les élèves. L'enseignante affirme qu'elle n'a pas d'états d'âme. Elle a connu l'URSS, l'Ukraine, et maintenant, de fait, la Russie. Mais à Volnovakha on évite de trop parler. Beaucoup ici ont de la famille de l'autre côté, côté ukrainien, et craignent d'être considérés comme des traîtres parce qu'ils acceptent de vivre sous administration russe.