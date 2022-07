La Russie veut-elle annexer le sud de l'Ukraine ?

L. Lacroix et son équipe

La Russie prépare-t-elle le terrain à une annexion des régions du sud de l'Ukraine ? L'envoyé spécial de France télévisions Luc Lacroix a pu se rendre sur place lors d'un voyage organisé par l'armée russe et a constaté comment Moscou mène une politique d'assimilation.

À Melitopol, la russification est en marche. Cette ville du sud de l’Ukraine a été prise dès les premiers jours de l’offensive russe. Le drapeau russe y flotte. Mais le processus de rapprochement avec Moscou n’est pas que symbolique, rapporte Luc Lacroix, envoyé spécial sur place. Lors de cérémonies organisées sous le portrait de Vladimir Poutine, des passeports russes sont octroyés par dizaines chaque jour. Certains habitants le demandent par conviction, d’autres par nécessité, pour pouvoir travailler ou percevoir une retraite.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré jeudi que les objectifs géographiques de l'opération militaire russe ne se limitent pas au seul Donbass mais comprennent aussi le sud de l'Ukraine, renforçant encore le sentiment que la Russie prépare le terrain à une annexion.

L'économie tournée vers la Russie

La production de la région a également été réorientée. Les pièces de tracteurs ou de voitures produites dans une usine relancée sont désormais envoyées vers la Russie ou la Biélorussie, et non plus vers la Pologne ou l’Allemagne. Le blé de cette importante région agricole est acheté par des intermédiaires russes avant d’être revendu dans le monde entier. Si Moscou n’a pas expressément revendiqué l’intégration de Melitopol à la Russie, elle semble tout faire pour rendre le processus inéluctable.