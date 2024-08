La Russie et l'Ukraine ont échangé 230 prisonniers de guerre, dont des conscrits russes

La Russie et l'Ukraine ont annoncé, samedi 24 août, avoir procédé à un échange de 230 prisonniers de guerre des deux camps, qui implique des conscrits russes capturés lors de l'offensive ukrainienne dans la région frontalière de Koursk. "À l'issue du processus de négociation, 115 militaires russes capturés dans la région de Koursk ont été renvoyés du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En retour, 115 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis", a déclaré le ministère russe de la Défense.

Médiation des Emirats arabes unis

Les militaires russes libérés se trouvent actuellement sur le territoire de la Biélorussie, proche allié de Moscou, a-t-il ajouté. "Aujourd'hui, 115 autres de nos défenseurs sont rentrés chez eux. Il s'agit de soldats de la garde nationale, des forces armées, de la marine et du service national des gardes-frontières", a confirmé de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cet échange a été réalisé, comme de nombreux précédents, sous la médiation des Emirats arabes unis, qui se sont félicités d'être "un médiateur fiable soutenant la diplomatie pour résoudre la crise entre les deux pays". Le ministère émirati des Affaires étrangères a promis dans un communiqué de "poursuivre tous les efforts et toutes les initiatives visant à trouver une solution pacifique", voyant dans la "désescalade" le "seul moyen de résoudre le conflit".

L'offensive surprise ukrainienne lancée le 6 août dans la région russe frontalière de Koursk avait pris Moscou au dépourvu et Kiev s'était vanté d'avoir fait prisonnier "des centaines" de soldats russes. Selon les médias russes, ces prisonniers sont pour la plupart des conscrits et des gardes-frontières. Les conscrits russes ne combattent pas en Ukraine, mais effectuent leur service militaire obligatoire d'un an sur le territoire national et ne disposent en général d'aucune réelle expérience militaire.