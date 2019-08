La Russie apprécie l'initiative de Macron à l'égard de Poutine

Plus que les mots, ce sont les images que retient, lundi 19 août, la télévision russe. Vladimir Poutine a été reçu avec tous les égards au fort de Brégançon (Var) et les Russes auront conclu que leur président est un homme respecté sur la scène internationale. Emmanuel Macron n'était pas le favori du Kremlin à la présidentielle. Depuis, les deux hommes ont appris à se connaître et si le dialogue est parfois rude sur la liberté d'expression en Russie ou la situation en Syrie, il y a chez Emmanuel Macron la volonté de dépasser les clivages et ce n'est pas pour déplaire à Vladimir Poutine.

Espoir sur l'Ukraine

C'est sur l'Ukraine et la guerre dans le Donbass que les progrès sont les plus attendus. Depuis l'élection du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky au printemps, les lignes sont en train de bouger. De là à imaginer une relance du processus de paix, c'est sans doute un peu tôt, mais on en parle à nouveau, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps.

