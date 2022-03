La guerre en Ukraine expliquée aux élèves à l’occasion de la semaine de la presse à l’école

FTR

Mieux comprendre le conflit en Ukraine, apprendre à s’informer, vérifier ses sources. Tels ont été les enjeux de cette semaine de la presse dans les établissements scolaires. Près de Reims, des élèves du collège Jean Moulin de Saint-Memmie ont réalisé une émission spéciale sur la web radio de l’établissement. Quinze minutes d’information pour apporter des réponses aux nombreuses questions que se posent leurs camarades depuis le début de la guerre.

"Vladimir Poutine est un nostalgique, c’est-à-dire qu’il préfère la Russie d’avant 1989", explique au micro Gabriel très touché par ce que vivent les Ukrainiens. "Ça m’affecte beaucoup parce que je vois beaucoup de gens mourir. Des personnes tristes, dans la rue, qui n’ont plus de maisons, parce qu’elles fuient la guerre", raconte l’adolescent. Les six élèves de 4e à l’origine de cette émission font partie du club web radio du collège. Pendant quatre semaines, ils se sont informés sur l’histoire de l’Ukraine et les évènements passés qui ont conduit à cette guerre. Un travail réalisé avec l’aide de la documentaliste du collège. "Je leur ai trouvé des sites internet accessibles. Je les ai guidés pour préparer les questions. Ils ont fait un gros travail parce que ce n’était vraiment pas facile", explique Mathilde Dublineau.

Apprendre à repérer les fake news

À Bordeaux, au lycée Gustave Eiffel, c’est une photo tragique et extrêmement médiatisée qui a été analysée par des élèves. Il s’agit de la femme enceinte grièvement blessée, après le bombardement de la maternité de Marioupol. Ce cliché où l’on voit la jeune Ukrainienne allongée sur une civière a fait le tour du monde. Quelques jours plus tard, l’agence de presse Associated Press annonçait son décès et celui de son bébé. Cette photo a été, pour ces lycéens, l’occasion de travailler sur la vérification des informations qui ont circulé sur cette attaque.

"Les Russes ont voulu faire croire qu’il n’y avait aucun enfant, aucune femme enceinte dans cette maternité", explique Nolan Paquet, élève de seconde. Plus précisément, la Russie a accusé l'Ukraine de mise en scène. Et pour justifier cette allégation, Moscou a affirmé que l’influenceuse ukrainienne Marianna Podgourskaïa, photographiée sur place, jouait un rôle et n'était pas enceinte. Sauf que la jeune femme a bel et bien accouché d'une petite fille.