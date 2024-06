La Corée du Sud affirme "observer de près les préparatifs de Vladimir Poutine" pour une visite en Corée du Nord

La Corée du Sud a annoncé, jeudi 13 juin, "surveiller de près les préparatifs" du président russe Vladimir Poutine en vue d'une visite attendue en Corée du Nord. Une visite dans un contexte tendu, alors que les relations entre Séoul et Pyongyang sont au plus bas. De leur côté, la Corée du Nord et la Russie sont toutes deux soumises à de lourdes sanctions internationales et ont resserré leurs liens depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Pyongyang a été accusé de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine, ce que le Kremlin a démenti et qualifié d'"absurde". L'itinéraire de la visite de Vladimir Poutine n'a été dévoilé par aucun des deux pays. Mais le Kremlin a fait savoir le mois dernier aux médias d'État russes qu'une visite était "en cours de préparation".

Dans un rapport daté du mois dernier, le Pentagone a observé que la Russie utilisait des missiles balistiques nord-coréens en Ukraine, en donnant pour preuve l'analyse de débris d'armes. Durant la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord, Pyongyang fera probablement pression pour exporter davantage de matériel militaire destiné à être utilisé en Ukraine, en échange de nourriture et d'énergie en provenance de Russie, selon des experts.