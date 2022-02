L'Ukraine veut recruter 100 000 militaires supplémentaires et professionnaliser son armée

Face aux soldats russes qui se massent à sa frontière, l'Ukraine va réformer son armée. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé mardi 1er février un plan pour mettre fin au service militaire et le remplacer par une armée professionnelle, avec le recrutement de 100 000 soldats supplémentaires d'ici trois ans.

Le texte prévoit la création de vingt nouvelles brigades, la fin du service militaire d'ici 2024, et de meilleurs salaires et avantages pour les soldats et leurs proches. "Ce décret n'existe pas parce que la guerre approche. Il vise à ce qu'il y ait bientôt la paix", a déclaré le président. Dans un état catastrophique il y a huit ans, l'armée ukrainienne a été modernisée avec l'aide des pays membres de l'Otan, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le début du conflit avec des séparatistes dans l'est du pays.

Les Occidentaux accusent les Russes d'avoir massé plus de 100 000 soldats et de nombreux appareils militaires à la frontière ukrainienne en vue d'une possible invasion. Moscou dément toute intention belliqueuse, mais exige des garanties en échange d'une désescalade, notamment l'assurance que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'Otan.