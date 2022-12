L'Ukraine "ne se rendra jamais", assure Volodymyr Zelensky devant le Congrès des Etats-Unis

Le président ukrainien s'est rendu à Washington pour sa première visite à l'étranger depuis le début de l'invasion russe.

Volodymyr Zelensky a reçu une longue ovation du Congrès américain, mercredi 21 décembre, avant de s'adresser aux parlementaires des Etats-Unis. Le président de l'Ukraine, qui a également rencontré son homologue Joe Biden un peu plus tôt, a effectué à Washington son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'offensive de la Russie. "Contrairement aux prédictions les plus funestes, l'Ukraine n'est pas tombée. L'Ukraine est vivante et combative", a-t-il déclaré. Elle "tient ses positions et ne se rendra jamais".

Le Sénat et la Chambre des représentants s'apprêtent à voter une nouvelle enveloppe massive de soutien à l'Ukraine, de près de 45 milliards de dollars, soit presque autant que l'aide envoyée par Washington à Kiev jusqu'ici. "Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable", a rassuré Volodymyr Zelensky devant les parlementaires.

Il a également adressé quelques signaux à l'opposition républicaine, cruciale pour que les aides à l'Ukraine soient votées par le Congrès. Notamment en liant le combat contre la Russie à celui contre l'Iran, deux Etats qu'il a qualifié de "terroristes".

Comparé à Churchill

Le chef d'Etat ensuite remis à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et à la vice-présidente Kamala Harris, également présidente du Sénat, un drapeau ukrainien signé par des combattants à Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine qui est actuellement la principale cible des troupes russes. Il s'y était rendu mardi. En retour, elles lui ont offert un drapeau américain qui a été hissé au sommet du Capitole mercredi pour marquer sa visite historique dans la capitale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky remet un drapeau de son pays signé par des combattants dans la ville de Bakhmout à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, le 21 décembre 2022, au Congrès américain, à Washington. (ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Volodymyr Zelensky a été plusieurs fois applaudi debout par les parlementaires, même si quelques uns des républicains les plus trumpistes ne se sont pas joints aux vivats. Par son discours, il s'est attiré des comparaisons avec le Premier ministre Winston Churchill qui, en 1940, avait proclamé à Washington : "Nous ne nous rendrons jamais". Hillary Clinton a ainsi loué sur Twitter le "courage churchillien" du chef d'Etat ukrainien, ajoutant : "Notre message doit être le même qu'alors : nous sommes avec vous."

Plus tôt, après leur entrevue à la Maison Blanche, Joe Biden avait assuré que les Etats-Unis soutiendraient l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra". Il a annoncé une nouvelle tranche d'aide à Kiev, s'engageant notamment à l'envoi du système de défense antiaérienne Patriot. "Ce n'est pas une mesure d'escalade, c'est défensif", a-t-il insisté, semblant répondre à une déclaration du Kremlin pour qui cette nouvelle aide "conduit certainement à une aggravation du conflit".