L'Ukraine affirme avoir abattu 15 des 35 drones explosifs russes lancés dans la nuit

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé mardi 30 janvier avoir abattu 15 des 35 drones explosifs lancés contre le pays par la Russie qui visait notamment, selon Kiev, des infrastructures civiles et militaires. Les drones ont été neutralisés au cours de la nuit, au-dessus de régions du sud, du centre et du nord du pays. En outre, "l'ennemi a dirigé une partie de ses drones d'attaque sur les territoires de la ligne de front, essayant de frapper des infrastructures énergétiques et de carburant, des sites civiles et militaires", a précisé l'armée de l'air sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas évoqué de dégâts causés par les drones qui n'ont pas été abattus.

Elle a cependant ajouté que deux missiles S-300 avaient également été tirés contre la région de Donetsk, dans l'est du pays. L'Ukraine est confrontée presque toutes les nuits à des attaques aériennes de plus ou moins grande ampleur, avec parfois des dizaines de missiles et de drones s'abattant sur le pays, et notamment ses centres urbains.

Le ministère russe de la Défense a de son côté affirmé avoir abattu dans la nuit un total de 21 drones ukrainiens, lancés contre son territoire et la péninsule annexée de Crimée, ont rapporté les agences de presse d'Etat. "La défense antiaérienne a détruit et intercepté 21 drones ukrainiens au-dessus des territoires de la république de Crimée (11 drones), et des régions de Belgorod (5 drones), Briansk (3 drones), Kalouga (1 drone) et Toula (1 drone)", selon le ministère, qui n'a pas évoqué de dégâts à ce stade.