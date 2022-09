L'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir bombardé le site d'une centrale nucléaire

L'opérateur nucléaire ukrainien Energoatom a accusé la Russie, lundi 19 septembre, d'avoir bombardé le site de la centrale nucléaire d'Ukraine du Sud, à Youjnooukraïnsk, faisant craindre une nouvelle fois un incident nucléaire. "A 0h20 locales, l'armée russe a bombardé la zone industrielle de la centrale nucléaire, a précisé l'entreprise publique sur Telegram. Une puissante explosion s'est produite à seulement 300 mètres des réacteurs."

"Actuellement, les trois réacteurs de la centrale fonctionnent en régime régulier", a assuré Energoatom, selon lequel le bombardement n'a pas fait de morts ou de blessés. La frappe a soufflé une centaine de fenêtres dans le bâtiment de la centrale et provoqué un bref débranchement de trois lignes à haute tension.

"La Russie met en danger le monde entier. Nous devons l'arrêter tant qu'il n'est pas trop tard", a lancé sur Telegram le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a diffusé une vidéo de surveillance en noir et blanc montrant une grosse explosion.

The Russians launched a missile attack on the Pivdennoukrainsk NPP industrial zone. A powerful explosion occurred just 300 m from its reactors. That's a new act of nuclear blackmail.



Russia is a state sponsor of terrorism. It is necessary to name it what it really is. pic.twitter.com/zzbJF2ck1D