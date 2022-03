L'Ukraine à l'honneur des Victoires de la musique classique : "un message de soutien au peuple ukrainien" pour la cheffe d'orchestre Ariane Matiakh

Ariane Matiakh est la première femme cheffe à diriger, mercredi 9 mars, tout au long de la cérémonie, l'Orchestre des Victoires de la musique classique. Mais pour la quadragénaire, cette 29e édition (diffusée sur France Musique et France 3) sera d'abord marquée par la guerre en Ukraine, le pays de son grand-père, où se trouve toujours une partie de sa famille et des amis : "En tant que Française avec des racines ukrainiennes qui saignent en ce moment, je suis heureuse de diriger ces Victoires et d'apporter dans l'émission un message de soutien au peuple ukrainien."

"C'est intéressant de voir aussi à l'heure actuelle, après ces deux années de pandémie où finalement les artistes se sont tus, qu'on redécouvre avec des conflits comme celui-là que les arts ont une voix qui compte dans la diffusion des messages de paix, de fraternité." Ariane Matiakh à franceinfo

C’est par la musique qu’Ariane Matiakh apportera son soutien ce soir au peuple ukrainien. Avec pour elle, un moment particulièrement émouvant, quand l’orchestre philharmonique de Nice jouera, sous sa direction, l’hymne national ukrainien : "Toutes les structures musicales dans le monde s'en sont emparées. C'est le ministre de la Culture en Ukraine qui a suggéré aux orchestres du monde entier de montrer leur soutien par le biais de cet hymne. Et je crois que c'est notre devoir de le laisser entendre aussi lors de la soirée des Victoires".

Pas d'appel au boycott

Selon la cheffe d'orchestre, le soutien à l’Ukraine ne doit cependant pas s’accompagner d’un boycott des artistes et du répertoire russes. "Je crois qu'il faut faire bien attention, explique-t-elle. Évidemment que je condamne les artistes qui ont toujours paru près du pouvoir et qui n'ont pas voulu ou pas pu prendre position, même si j'ai un immense respect pour leur talent. Je pense que ce n'est pas acceptable. Maintenant, il y a plein d'artistes russes qui ne sont pas concernés par des liens avec le gouvernement. Donc, je suis absolument contre le fait de boycotter des artistes russes. Il ne faut pas prendre cette pente glissante et bien faire la part des choses entre l'engagement politique de certains et, pour le reste, justement, cette communion musicale qui amènera à nouveau la paix."

La 29e cérémonie des Victoires de la musique classique est diffusée mercredi 9 mars à 21h10 sur France 3 et France Musique, en direct du grand théâtre d'Aix-en-Provence.