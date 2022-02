Victoires de la musique classique 2022 : ce qu’il faut savoir sur la 29e édition qui se déroulera le 9 mars

Après les musiques actuelles, ce sera au tour du monde de la musique classique de remettre ses Victoires. La cérémonie, retransmise en direct sur France 3 et France musique, se tiendra mercredi 9 mars à 21h au Grand Théâtre de Provence, animée par Stéphane Bern. Conçue avec l'Orchestre Philharmonique de Nice dirigé par Ariane Matiakh, la soirée sera rythmée par les performances d'artistes invités, mais aussi celles des artistes en compétition. Qui sont ces musiciens nommés ? Franceinfo vous résume ce qu’il faut savoir avant le grand soir.

Qui sont les nommés dans les catégories reines ?

Michael Spyres, Kaija Saariaho, Sabine Devieilhe, Thierry Escaich, Barbara Hannigan, Ludovic Tézier… Les catégories "reines" des Victoires – celles des artistes confirmés – concentrent parmi les plus grands noms du classique et de l'opéra. Côté instrumental, l'Argentine Sol Gabetta, figure internationale du violoncelle côtoie le violoniste baroque Théotime Langlois de Swarte, et une autre violoncelliste, Emmanuelle Bertrand, connue notamment pour son engagement contemporain.

Parmi les trois stars de l'opéra concourant dans la catégorie lyrique, l'incontournable colorature Sabine Devieilhe est sur le devant de la scène, entre le Hamlet d'Ambroise Thomas qui vient de s'achever à l'Opéra Comique et un Giulio Cesare in Egitto en mai au Théâtre des Champs-Elysées.

Autre star lyrique, l'Américain Michael Spyres est en compétition dans la catégorie Enregistrement avec son disque à succès BariTénor, en même temps que le compositeur français (primé quatre fois déjà aux Victoires) Thierry Escaich pour Cris et les baroqueux Thomas Dunford et Théotime Langlois de Swarte pour The mad lover.

Enfin, dans la catégorie Compositeur, on a le plaisir de trouver notamment la Finlandaise installée en France Kaija Saariaho, figure de proue de la composition contemporaine, qui concourt avec l'opéra Innocence.

Les nommés Soliste instrumental

. Emmanuelle Bertrand, violoncelle

. Sol Gabetta, violoncelle

. Théotime Langlois de Swarte, violon baroque

Les nommés Artiste lyrique

. Sabine Devieilhe, soprano

. Barbara Hannigan, soprano

. Ludovic Tézier, baryton

Les nommés Compositeur

. Benoît Menut - Une Odyssée, pour ensemble vocal prenant des percussions, Commande de l'ensemble Musicatreize (création / France)

. Alex Nante - Sinfonia del cuerpo de luz (création / France)

. Kaija Saariaho - Innocence, opéra (création / France)

Les nommés Enregistrement

. BariTénor, Michael Spyres - Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Marko Letonja - Erato Warner Classics

. Cris, Thierry Escaich - Choeur et maîtrise de Radio France, Orchestre philharmonique de Radio France, Solistes de l'Orchestre national de France, Mikko Frank - Radio France

. The mad lover, Thomas Dunford & Théotime Langlois de Swarte - Harmonia Mundi

Qui sont les nommés dans les catégories Révélations ?

Ce sont les étoiles de demain, des jeunes talents qui trouvent dans la catégorie Révélations un beau tremplin pour leur future carrière. Dans la catégorie Révélation, soliste instrumental, est en lice le pianiste Jérémie Moreau (frère du violoncelliste star Edgar et des violonistes Raphaëlle et David avec lesquels il vient de signer un disque), issu de la prestigieuse Académie Barenboim-Said à Berlin.

Face à lui, la violoniste Manon Galy, issue elle de l'Académie Philippe Jaroussky, et le violiste (et chef de chœur et chef d'orchestre) Valentin Tournet, actif dans la musique ancienne et baroque, mais aussi dans le contemporain.

La catégorie Révélation artiste lyrique est, comme l'année dernière, entièrement féminine, opposant une soprano et deux mezzos.

La soprano est Sarah Aristidou, une Franco-Chypriote qui peut déjà s'enorgueillir de collaborations avec Daniel Barenboim, Simon Rattle et Emmanuel Pahud.

Le public des Victoires découvrira également les mezzo-sopranos françaises Eugénie Joneau et Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, cette dernière passée par l’Académie de l’Opéra de Paris.

Nouveauté : cette année, aux révélations artiste lyrique et soliste instrumental s'ajoute la catégorie Révélation chef d'orchestre, qui récompense la direction de jeunes talents. Lors de la soirée, les nommés dirigeront l'Orchestre philharmonique de Nice et seront ensuite départagés par l'Académie des votants. Les candidats ont tous déjà de sérieux bagages.

Talent de l'ADAMI en 2014, Pierre Dumoussaud s'est spécialisé dans la direction d'opéra, lauréat du premier Concours International de Chefs d'Orchestre d'Opéra organisé par l'Opéra Royal de Wallonie en 2017. Basée à Londres, Stéphanie Childress est une cheffe franco-britannique, diplômée de Cambridge. Chloé Dufresne, enfin, trace sa route auréolée d'une mention spéciale lors du prestigieux Concours des jeunes chefs d'orchestre de Besançon en septembre dernier.

Les nommés Révélation soliste instrumental

. Manon Galy, violon

. Jérémie Moreau, piano

. Valentin Tournet, viole de gambe

Les nommés Révélation artiste lyrique

. Sarah Aristidou, soprano

. Marie-Andrée Bouchard-Lesieur

. Eugénie Joneau, mezzo-soprano

Les nommés Révélation chef d’orchestre

. Stéphanie Childress

. Chloé Dufresne

. Pierre Dumoussaud