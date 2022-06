"Je veux que tout le monde sache que je suis ukrainien" : depuis le début de la guerre, les Ukrainiens se font tatouer des symboles patriotiques

Valéry s’allonge sur la table du tatoueur. Il remonte son pantalon pour présenter son mollet, un peu de musique pour se relaxer et c’est parti. "Ce sera mon premier tatouage patriotique, explique le jeune homme. C’est le trident, le blason de notre pays. Je le voulais depuis longtemps, j’hésitais un peu, mais maintenant je veux que tout le monde sache que je suis ukrainien."

Loin de diviser les Ukrainiens, la guerre les a, au contraire, rapprochés. Le sentiment patriotique n’a jamais été aussi fort en Ukraine. Les drapeaux jaune et bleu flottent un peu partout, des affiches représentant des soldats parsèment le bord des routes, l’hymne ukrainien est joué plusieurs fois par jour à la radio. "Je veux me montrer en tant qu’Ukrainien, assure Valéry et ce blason sera mon symbole. Le tatouage sert à montrer qui je suis à l’intérieur, il sert à extérioriser mon monde spirituel profond."

Une situation similaire en 2014

Ce discours, le tatoueur, Vassil l’entend de plus en plus en ce moment. À Kiev, le patriotisme s’affiche également sur le corps des Ukrainiens. Depuis le début de l’invasion russe, on assiste dans la capitale à un véritable essor des tatouages patriotiques. Dans cet établissement, un client sur trois lui en demande un. C’est trois plus qu’avant la guerre. "En ce moment on voit une croissance de la demande de tatouages patriotiques, reconnaît Vassil. On a déjà connu cela en 2014 lors de la première agression russe, et puis aussi pendant les deux Révolutions patriotiques, la Révolution orange et celle de Maïdan.

"Ces tatouages ce sont des symboles comme le trident, des cartes de l’Ukraine dans sa totalité, des épis de blé, des vyshyvanka, la chemise ukrainienne, et des cosaques !" Vassil, tatoueur à franceinfo

Avant la guerre, la mode était très différente, côté tatouage. "C’était surtout des tatouages réalistes, note la directrice du salon, Ludmilla, les portraits des enfants ou des proches, des paysages aussi, des têtes de lion ou de tigre, des dessins ornementaux. Maintenant les gens veulent des combattants, des cosaques, afin de symboliser l’histoire nationale qui est en train de se dérouler et que l’on est en train de vivre." Et selon Lyudmilla, ces tatouages sont aussi une façon, pour les ukrainiens, de se montrer solidaires avec les soldats qui combattent sur le front.