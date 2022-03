Hausse des prix de l'alimentation : la guerre en Ukraine aggrave la situation

Face à la flambée des prix des produits alimentaires, le gouvernement met la pression sur la grande distribution pour qu'elle reprenne les négociations avec les agriculteurs et les industriels. La journaliste Dorothée Lachaud, présente sur le plateau du 19/20, revient sur ces négociations.

"Le 1er mars, agriculteurs, industriels et grande distribution avaient acté une hausse de 3 %" des produits alimentaires", explique la journaliste Dorothée Lachaud, présente sur le plateau du 19/20. "Mais entre-temps, la guerre en Ukraine a éclaté, et ça a aggravé la situation. Ça se ressent tout de suite sur les cours : +40 % pour le blé, +50 % pour l'huile de tournesol", poursuit Dorothée Lachaud.



Des hausses qui devraient bénéficier aux agriculteurs

Ces hausses devraient bénéficier "d'abord aux agriculteurs, qui subissent évidemment de plein fouet cette flambée des coûts, mais aussi aux industriels de l'agroalimentaire. Eux, ils évoquent des risques de rupture de production, voire même des faillites d'ici la fin de l'année, notamment pour les plus petites entreprises, qui sont les plus fragiles. Ils réclament donc des hausses de prix qui seraient situées entre 8 et 10 %", conclut la journaliste.