Guerre Ukraine-Russie : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 17 août

L'armée ukrainienne "renforce" ses positions dans la région russe de Koursk, plus de dix jours après le début d'une offensive d'ampleur surprise par les forces de Kiev sur le sol russe, a affirmé samedi 17 août le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. L'armée russe, de son côté, a assuré samedi "repousser" de nouveaux assauts de Kiev, tout en continuant à pilonner plusieurs régions d'Ukraine, notamment dans le Donbass. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Kiev déclare "renforcer" ses positions dans la région de Koursk

"Le général (Oleksandre) Syrsky a fait état du renforcement des positions de nos forces dans la région de Koursk et de l'extension du territoire stabilisé", s'est félicité samedi Volodymyr Zelensky, après une réunion avec le commandant en chef de l'armée ukrainienne. La veille, le militaire avait assuré à son dirigeant que ses troupes avaient avancé "de un à trois kilomètres" et fait des prisonniers parmi les soldats russes.

Moscou affirme avoir "repoussé" des assauts ukrainiens

L'armée russe, qui a déployé des renforts matériels et humains, a assuré pour sa part samedi avoir "repoussé" des assauts ukrainiens près de trois localités dans la région de Koursk. Les soldats russes "ont repoussé" des "attaques" ukrainiennes "en direction des localités de Korenevo, Rousskoïé et Tcherkasskoïé Poretchnoïé", a précisé le ministère russe dans un communiqué. Moscou affirme avoir infligé de lourdes pertes à son adversaire.

Des systèmes Himars américains "probablement" utilisés à Koursk, selon Moscou

L'armée ukrainienne a "probablement" utilisé des systèmes Himars américains pour son opération dans la région de Koursk, a affirmé la diplomatie russe vendredi. "Pour la première fois, la région de Koursk a été ciblée par des lance-roquettes occidentaux, probablement des systèmes Himars américains", a déclaré sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. En mai, Joe Biden avait consenti à laisser l'Ukraine frapper des cibles sur le sol russe avec des armes américaines.

Les combats se poursuivent dans l'est ukrainien

Parallèlement, de durs combats se continuent plus au sud, dans l'est ukrainien, épicentre du conflit où l'armée russe grignote du terrain depuis des mois. Moscou y a revendiqué ces derniers jours la capture de plusieurs villages en direction de la ville de Pokrovsk, nœud logistique important sur la route des places fortes de Tchassiv Iar et Kostiantynivka. "Des dizaines d'assauts russes ont été lancés sur nos positions au cours de la dernière journée", a annoncé samedi Volodymyr Zelensky, assurant que ses soldats "font tout pour détruire l'occupant et repousser les attaques". "La situation est sous contrôle", a-t-il affirmé.