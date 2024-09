Guerre entre la Russie et l'Ukraine : Moscou annonce avoir échangé 206 prisonniers avec Kiev

Pour l'heure, les autorités ukrainiennes n'ont pas confirmé officiellement qu'un nouvel échange avait eu lieu. Cependant, la Russie a annoncé samedi 14 septembre la libération de 206 prisonniers des deux camps, "à l'issue du processus de négociation" entre Moscou et Kiev. Selon le ministère de la Défense russe, "103 militaires russes faits prisonniers dans la région de Koursk ont été renvoyés du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En retour, 103 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis". Et ce notamment grâce à des "efforts de médiation" des Emirats arabes unis. "Tous les soldats russes [échangés] se trouvent actuellement en Biélorussie, où ils reçoivent l'aide psychologique et médicale nécessaire", a ajouté le ministère.

Après l'offensive surprise ukrainienne lancée le 6 août dans la région russe frontalière de Koursk, Kiev avait annoncé avoir fait prisonnier des centaines de soldats russes. Selon les médias russes, ces prisonniers sont pour la plupart des conscrits et des gardes-frontières. Les conscrits russes ne combattent pas en Ukraine, mais effectuent leur service militaire obligatoire d'un an sur le territoire national et ne disposent en général d'aucune réelle expérience militaire.

Le 24 août, la Russie et l'Ukraine avaient annoncé avoir procédé, également avec la médiation des Émirats arabes unis, à un échange de 230 prisonniers dont faisaient déjà partie des soldats russes faits prisonniers dans la région de Koursk. La Russie et l'Ukraine ont échangé des centaines de prisonniers depuis le début de l'offensive russe, en février 2022.