Guerre en Ukraine : Washington annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

Le monde politique russe, des oligarques ou encore l'industrie de la défense sont dans le collimateur de Washington. Les Etats-Unis ont annoncé, jeudi 24 mars, de nouvelles sanctions financières contre la Russie, en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Ces mesures, qui impliquent en particulier un gel des avoirs aux États-Unis, concernent 328 députés de la Douma et l'institution elle-même, ainsi que 48 "grandes entreprises publiques" du secteur de la défense, selon un communiqué de la Maison Blanche, publié alors que le président américain, Joe Biden, est à Bruxelles où il a participé à un sommet des dirigeants de l'Otan et à une réunion du G7, deux rendez-vous consacrés à l'offensive russe en Ukraine.

Les sanctions visent notamment Tactical Missiles Corporation JSC (KTRV), un conglomérat de défense russe appartenant à l'État et dont l'armement est actuellement déployé en Russie, a indiqué le Trésor dans un communiqué séparé. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a pour sa part déclaré dans un communiqué que Washington continuerait de cibler les entreprises qui fournissent des équipements de défense de la Russie, ainsi que leurs propres fournisseurs.

Parmi les personnalités visées par ces sanctions, figure Guerman Gref, patron de la première banque russe Sberbank et "conseiller de Poutine depuis les années 1990", selon la Maison Blanche. Le milliardaire Gennady Timchenko, ses entreprises Volga Group et Transoil, ainsi que les membres de sa famille, sont aussi concernés, et son yacht, le Lena, est bloqué. Sont également sanctionnés 17 membres du conseil d'administration de la banque Sovcombank. Quant à la Douma, elle "continue de soutenir l'invasion de Poutine, d'étouffer la libre circulation de l'information et de porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens russes", a justifié la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen.

Une action concertée avec ses alliés occidentaux

Les dirigeants des pays du G7 et de l'Union européenne veulent également continuer à empêcher la banque centrale russe d'utiliser les réserves internationales, y compris en or, afin de bloquer le financement de la guerre. "En coupant des dizaines d'entreprises de défense russes du système financier américain, l'action d'aujourd'hui aura un effet profond et durable sur l'industrie de défense russe", a expliqué le secrétaire d'État américain Antony Blinken, dans un communiqué.

Les Occidentaux ont par ailleurs annoncé un renforcement de leur action pour empêcher les cibles des sanctions d'y échapper.

Le gouvernement britannique avait, un peu plus tôt, annoncé une nouvelle salve de sanctions.