Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky souhaite la création d'un bouclier aérien pour se protéger des attaques russes

La terreur qui tombe du ciel, arrivant parfois à 2 000 ou 3 000 km/h. Des drones suicides et surtout des missiles de croisière sont tirés par la Russie depuis des navires ou des avions. Moscou fait s'abattre une pluie de destructions sur l'Ukraine depuis deux jours, mardi 11 octobre. Le président Volodymyr Zelensky implore les pays du G7. "Je vous demande de renforcer l'effort général pour aider financièrement à la création d'un bouclier aérien pour l'Ukraine", a déclaré le chef d'État ukrainien.



L'Ukraine va recevoir des systèmes plus perfectionnés

L'Ukraine voudrait avoir un "dôme de fer", selon l'expression imagée, similaire à ce qui existe actuellement, par exemple en Israël, ou autour de Washington (États-Unis). La capitale américaine est en effet protégée par des systèmes NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Pour l'Ukraine, ce serait un bouclier. En 10 secondes, ces missiles détectent par radars l'arrivée de missiles de croisière ennemis, et vont les détruire en plein vol, créant une bulle de protection. Selon le ministère ukrainien de la Défense, 43 des 84 missiles de croisière russes ont été interceptés, lundi. Pour sa défense antiaérienne, l'Ukraine dispose de petits lance-missiles portables et de batteries S300, d'ancienne fabrication soviétique. Elle est en train de recevoir des systèmes plus perfectionnés, les IRIS allemands, et les États-Unis se sont engagés à lui livrer au moins huit batteries de NASAMS.