Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 11 octobre

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a prévenu le G7 que Vladimir Poutine avait encore "les moyens d'une escalade", mardi 11 octobre, au lendemain d'une série de frappes massives sur plusieurs villes ukrainiennes, qui ont fait 23 morts et 100 blessés, selon un dernier bilan.

Plus de 300 localités restaient privées d'électricité dans l'ensemble du pays après ces bombardements. En conséquence, les autorités ukrainiennes ont appelé, mardi, la population à "limiter" sa consommation d'électricité, et à ne pas utiliser des appareils "énergivores" entre 17 heures et 23 heures. Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

De nouvelles frappes visent des infrastructures

Au lendemain de cette série de bombardements, les forces russes ont poursuivi les tirs contre l'Ukraine mardi, frappant notamment des installations énergétiques dans l'ouest du pays. La ville de Lviv est privée à 30% d'électricité, selon la mairie. Des frappes ont également causé de "sévères destructions" sur des installations énergétiques dans la région de Dnipro (centre), privant de courant "de nombreux villages", selon le gouverneur régional.

Le ministère russe de la Défense s'est félicité que ces "frappes massives" contre des "cibles de commandement militaire et du système énergétique de l'Ukraine" aient "atteint leur objectif".

A Zaporijjia (sud), 12 missiles de type S-300 se sont abattus sur des infrastructures "civiles", faisant un mort, selon les autorités ukrainiennes.

Les corps de 78 civils exhumés dans deux villes

Les corps de 78 civils ont été exhumés dans deux villes récemment reconquises de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mardi le bureau du procureur général. "Des sites de nombreuses sépultures ont été découverts dans les villes libérées de Sviatoguirsk et Lyman", a-t-il déclaré, faisant état de 34 corps exhumés à Sviatoguirsk et de 44 à Lyman.

Selon cette même source, certains corps à Sviatorguirsk présentaient des marques de "mort violente", et les dépouilles calcinées de deux personnes ont été retrouvées dans une voiture. A Lyman, les corps "d'un enfant de 1 an et de toute sa famille" ont notamment été découverts.

Kiev demande l'aide du G7 pour un "bouclier aérien"

Lors d'une réunion virtuelle d'urgence, Volodymyr Zelensky a appelé ses homologues du G7 à aider à la création d'un bouclier aérien, afin d'arrêter les frappes russes qui s'abattent sur son pays.

"Je vous demande de renforcer l'effort général pour aider financièrement à la création d'un bouclier aérien pour l'Ukraine. Des millions de personnes seront reconnaissantes au G7 pour une telle assistance", a déclaré le président ukrainien lors de cette réunion.

Le G7 veut "demander des comptes" à Poutine

Les dirigeants du G7 ont promis mardi "de demander des comptes au président Vladimir Poutine", après les frappes massives qui ont touché l'Ukraine. "Nous condamnons ces attaques de la façon la plus véhémente possible et rappelons que les attaques aveugles contre des populations civiles innocentes constituent un crime de guerre", ont déclaré les dirigeants dans un communiqué, à l'issue de leur réunion d'urgence avec Volodymyr Zelensky.

Les chefs d'Etat et de gouvernement du G7 ont également "déploré la stratégie russe d'escalade délibérée, y compris la mobilisation partielle des réservistes et la rhétorique nucléaire irresponsable, qui mettent en péril la paix et la sécurité mondiales". Ils ont mis en garde Moscou, réaffirmant que "toute utilisation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires par la Russie aurait de graves conséquences".

Le G7 a également ciblé la Biélorussie, après l'annonce de la création d'une force militaire commune avec Moscou. Cette décision constitue "l'exemple le plus récent de la complicité" de Minsk avec la Russie dans la guerre contre l'Ukraine.

Plus de 2 000 personnes privées d'électricité en Russie après une frappe ukrainienne

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine, a accusé Kiev d'avoir effectué une frappe sur une installation électrique mardi, privant de courant "plus de 2 000 habitants". Viatcheslav Gladkov a précisé qu'il n'y avait pas eu de victimes.