Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky présente son "plan de victoire" et exclut de céder des territoires

"La Russie doit perdre la guerre" et "il ne peut y avoir d'échange concernant le territoire de l'Ukraine ou sa souveraineté", a déclaré le président ukrainien au Parlement.

Volodymyr Zelensky exclut toute concession territoriale à la Russie et appelle l'Occident à renforcer son aide. Le président ukrainien a dévoilé, mercredi 16 octobre, son "plan de victoire", à l'occasion d'un discours très attendu devant le Parlement. "La Russie doit perdre la guerre contre l'Ukraine. Il ne peut y avoir de 'gel'" du front et "il ne peut y avoir d'échange concernant le territoire de l'Ukraine ou sa souveraineté", a déclaré le chef de l'Etat. Il juge que ce plan est censé aboutir à une "fin juste et rapide" du conflit courant 2025.

Kiev et ses alliés doivent "forcer la Russie à participer à un sommet de la paix", a-t-il insisté, en référence à un sommet qu'il aimerait organiser en novembre, mais dont la date reste incertaine. Pour le président ukrainien, il s'agit de donner à Moscou le choix entre "un processus diplomatique honnête" et faire face aux moyens de dissuasion militaire dont disposera l'Ukraine grâce à l'Occident. Un sommet pour la paix avait déjà été organisé en juin, mais sans la Russie.

Moscou dénonce des "slogans incohérents"

En parallèle, Volodymyr Zelensky réclame à ses alliés occidentaux la capacité de frapper en profondeur le territoire russe. "L'Ukraine propose de déployer sur son territoire un ensemble complet de mesures de dissuasion stratégique non nucléaires", a-t-il ajouté. Ce point est détaillé dans une "annexe secrète" qui a été présentée aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, à la France, à l'Italie et à l'Allemagne. Le chef d'Etat, qui présentera son plan jeudi à un sommet de l'UE, a aussi demandé d'inviter son pays à rejoindre l'Otan, même si l'adhésion elle-même peut se faire plus tard.

Autant de chiffons rouges pour Moscou, qui a immédiatement balayé les propositions du dirigeant ukrainien. Volodymyr Zelensky "pousse les pays de l'Otan à entrer en conflit direct avec notre pays", a dénoncé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. "Ce n'est certainement pas un plan, c'est un ensemble de slogans incohérents", a-t-elle asséné.