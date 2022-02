Guerre en Ukraine : "Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force", déclare François Hollande

"Vladimir Poutine ne résonne qu’en termes d’humiliation et de domination". Ce sont les mots de François Hollande, qui apporte son éclairage sur le plateau du 20 Heures, jeudi 24 février.

François Hollande, présent jeudi 24 février sur le plateau du 20 Heures, connaît bien Vladimir Poutine. "Vladimir Poutine a un projet. Il le mène avec constance depuis des années, c’est de retrouver ce qu’a été autrefois l’Empire soviétique, explique ce dernier. Et donc, par étapes successives, il essaye de mettre la main sur les pays qui se sont échappés du giron de la Russie." Il y a eu la Biélorussie, mais également le Kazakhstan, la Géorgie, en 2008, la Crimée, et enfin les territoires à l’est en 2014. "Et il continue", détaille François Hollande.

Des actions rudes et dures

"Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force", déclare François Hollande. Ce qui peut l’arrêter ce sont nos capacités, nos réactions, et c’est ce qu’il regarde encore aujourd’hui. Il croit qu’il est possible maintenant de mettre à bas l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité de l’Ukraine", poursuit l'ancien chef de l'État. Selon lui, Vladimir Poutine "mesurera l’ampleur de son action à la capacité qui sera la nôtre de réagir". François Hollande a salué l’action d’Emmanuel Macron, tout en déplorant l’oubli de "faire comprendre qu’il y aura des actions extrêmement rudes et dures".