Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine annonce mettre en alerte la "force de dissuasion" nucléaire russe

Vladimir Poutine a annoncé dimanche 27 février mettre en alerte la "force de dissuasion" de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire, au quatrième jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. "J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat", a déclaré le président russe lors d'un entretien avec ses chefs militaires retransmis à la télévision.

L'autocrate a justifié cette décision par les "déclarations belliqueuses de l'Otan" envers la Russie. Il a également critiqué les sanctions économiques infligées à Moscou, selon lui "illégitimes".

Les forces de dissuasion russes sont un ensemble d'unités dont le but est de décourager une attaque contre la Russie, "y compris en cas de guerre impliquant l'utilisation d'armes nucléaires", selon le ministère de la Défense. Ces forces sont équipées de missiles, de bombardiers stratégiques, de sous-marins et de navires de surface. Sur le plan défensif, elles comprennent un bouclier anti-missile, des systèmes de contrôle spatiaux, de défense antiaérienne et antisatellite.

Une escalade "inacceptable"

La mise en alerte de la "force de dissuasion" nucléaire russe représente une escalade "inacceptable", ont dans la foulée dénoncé les Etats-Unis, accusant Vladimir Poutine de "fabriquer des menaces qui n'existent pas". "A aucun moment la Russie n'a été menacée par l'Otan ou l'Ukraine (...) Nous allons résister à cela. Nous avons la capacité de nous défendre", a ajouté la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Cette annonce de Moscou "signifie que le président Poutine continue l'escalade dans cette guerre, d'une manière qui est totalement inacceptable", a pour sa part déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. Le secrétaire général de l'Otan a lui critiqué une conduite "irresponsable".

Jens Stoltenberg estime que cette nouvelle déclaration de Vladimir Poutine vient s'ajouter au discours "très agressif" venant de la Russie "depuis plusieurs mois et particulièrement ces deux dernières semaines". "Ils ne menacent pas simplement l'Ukraine, mais également les pays alliés de l'Otan, et demandent à ce que nous retirions toutes nos forces armées du flanc est de l'alliance", a-t-il ajouté.