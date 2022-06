Guerre en Ukraine : une visite historique d’Emmanuel Macron et des dirigeants européens

C’est une visite historique pour le président Emmanuel Macron, qui s’est rendu jeudi 16 juin en Ukraine, pour la toute première fois depuis le début de la guerre. Les dirigeants français, allemand, roumain et italien ont d’abord été à Irpin (Ukraine), où la guerre a fait de nombreux dégâts. Devant la ville sinistrée par le conflit, Emmanuel Macron a affirmé : "C’est à la fois une ville héroïque (…) et à côté de ça, vous avez les traces, les stigmates de la barbarie."



Un rendez-vous important à Kiev

Les dirigeants Olaf Scholz, Mario Draghi et Emmanuel Macron se sont ensuite rendus à Kiev (Ukraine) pour déjeuner avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les Français ont notamment promis de livrer six canons Caesar supplémentaires à l’armée ukrainienne. Il a aussi été question de l’intégration de l’Ukraine à l'Union européenne et unanimement, les dirigeants européens se sont déclarés favorables au statut de candidat immédiat à l'Union européenne de l’Ukraine. Ces annonces ont été faites au cours d’une conférence de presse organisée après la rencontre des chefs d’États.