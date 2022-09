Guerre en Ukraine : une vidéo montre un responsable de Wagner recruter des prisonniers pour aller combattre aux côtés des Russes

Au milieu d'une cour de prison, Evguéni Prigojine s'adresse à plusieurs dizaines de détenus en uniforme. "Je suis le représentant d'une société militaire privée, le groupe Wagner", dit-il. Et il expose quelques règles. "Le premier péché est la désertion. Personne ne peut être fait prisonnier. Personne ne recule, personne ne se rend. Lorsque vous serez formés, on vous dira comment vous comporter. On vous parlera de deux grenades que vous devrez avoir avec vous si vous vous faites prendre." Âge minimum pour être recruté 22 ans. Âge maximum 50 ans. "Mais si vous êtes fort, on fera un test. Une bonne condition physique est essentielle."

PMC Wagner Group Evgeny Prigozhin is at a penal colony looking for new assault infantry to join his company. Refers to some of those who served 30 years in prison and died in battle as "heroes". pic.twitter.com/Gp3IOVHuAq — Dmitri (@wartranslated) September 14, 2022

Les méthodes de recrutement de Wagner dans les prisons russes était déjà connues mais c'est la première fois qu'une vidéo montre directement un responsable du groupe paramilitaire à l'œuvre. Cette vidéo, tournée dans une colonie pénitentiaire à 800 km de Moscou, a été publiée sur le réseau Telegram mercredi 14 sepembre par des proches de l'opposant Alexeï Navalny et a été relayée entre autres par le média indépendant The Insider.

"Six mois et vous êtes libres"

A l'image, Evguéni Prigojine poursuit. "Pas d'alcool, pas de drogue. Pas de pillage, y compris de contacts sexuels avec les femmes locales... ni avec la flore, la faune, des hommes ou avec quoi que ce soit." Prigojine explique ensuite que 40 anciens détenus de Saint-Pétersbourg ont déjà combattu à ses côtés dans la région de Donetsk, en juin dernier. "Ils sont entrés dans les tranchées ennemies, et les ont massacrés au couteau. Trois ont été tués, sept blessés. L'un d'eux avait 52 ans, il est mort en héros."

Prigojine prévient : "Nous faisons particulièrement attention aux condamnés pour trafic de drogue, surtout s'ils ont une addiction. En cas de doute, on vous soumettra au détecteur de mensonge pour déterminer si vous êtres stables. Nous faisons aussi très attention à ceux qui purgent une peine pour abus sexuels. Mais nous savons qu'on peut faire des erreurs."

Durée des missions : six mois, à l'issue desquels les anciens prisonniers reviennent chez eux et sont graciés. "Pour les autres, ceux qui une fois en Ukraine disent qu'ils se sont trompés, on les reconnaît comme déserteurs. Dans ce cas, vous êtes envoyés au peloton d'exécution." Les prisonniers ont cinq minutes pour se décider. "Il n'y a que deux autres personnes capables de vous faire sortir de cette colonie pénitentiaire, conclut le chef du groupe Wagner : Allah et Dieu. Avec eux, ce sera dans une boîte en bois, moi, je vous fais sortir d'ici vivant. Mais vous ne le resterez pas forcément."