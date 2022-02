Guerre en Ukraine : une nuit de bombardements intensifs à Kiev

L’étau se resserre autour de Kiev (Ukraine). L’armée ukrainienne et les forces russes continuent de s’affronter dans la capitale samedi 26 février. La nuit dernière a été marquée par des bombardements intensifs. Le président Zelensky a appelé à la mobilisation générale. Le gouvernement ukrainien affirme que près de 200 civils auraient été tués en trois jours.

Un missile a frappé un immeuble de 20 étages dans la matinée du samedi 26 février, en plein centre de Kiev, la capitale ukrainienne. Les pompiers tentent d’éteindre l’incendie. Les rescapés sont abasourdis. Puis, soudain, les tirs reprennent. Il faut fuir. Dans la capitale, l’étau se resserre. Sur l’une des avenues principales de Kiev, les traces des violents combats la nuit dernière sont encore bien présents : à terre, des milliers de débris.

150 missiles russes tirés sur l’Ukraine

Partout dans la ville, des rues désertes, des explosions ou encore des panaches de fumée. Pour résister, un Ukrainien creuse une tranchée au milieu d’une route principale. D’autres se terrent dans les caves. La Russie a déjà tiré 150 missiles sur l’Ukraine. Face à la pression russe, le président Zelensky refuse de se rendre. "On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays, notre terre, nos enfants", a-t-il déclaré dans une vidéo. Selon le gouvernement ukrainien, 198 civiles ont été tués depuis le début de l’offensive russe.