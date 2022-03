Guerre en Ukraine : une journaliste ukrainienne vivant en France retourne auprès des siens pendant le conflit

Une journaliste ukrainienne installée en France depuis 16 ans a décidé de repartir dans son pays pour y retrouver ses proches près de Kiev, la capitale. Elle raconte son périple et ses sentiments partagés entre le choc et la sidération.

Vendredi 25 février, une amie accompagne la journaliste ukrainienne à l'aéroport Charles-de-Gaulle, à Paris. Elle n'est pas reporter de guerre mais veut retrouver les siens, voir ce qu'ils vivent. Elle laisse ainsi son mari et ses deux enfants en France. Ses parents habitent près de la capitale. Son père, 61 ans, est chirurgien. Elle le retrouve dans l'action. Un homme et son fils viennent d'arriver à l'hôpital. Ils viennent de Kharkiv, ville ravagée par les bombes russes. "Tu es un brave garçon toi, tu es courageux", lui dit-elle.

Elle ne pensait pas connaître la guerre

Quelques minutes plus tard, elle apprend que le petit garçon a en réalité perdu son frère dans les bombardements. Son père ne lui a pas encore annoncé cette terrible nouvelle. Plus loin, sa mère prend en charge un petit garçon. Elle est pédiatre dans le même hôpital. La grand-mère du petit fond en larmes face à ce qu'il vient de se passer. De retour à la maison, près de Kiev, sa mère témoigne qu'elle n'aurait jamais pensé connaître la guerre. "Nous avons même commencé à nous dire plus souvent 'je t'aime',mon Dieu", exprime-t-elle en pleurs.