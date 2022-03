Guerre en Ukraine : une famille bretonne accueille des réfugiés ukrainiens

Plus de deux millions de civils ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de la guerre. Environ 10 000 sont arrivées en France. C’est le cas de Valentina, Anna et leurs 5 enfants. Elles ont été accueillies en Bretagne.

À Beignon (Morbihan), c’est la fin d’un long périple après trois jours de voyage, pour Valentina et ses deux enfants. La famille est enfin réunie loin des bombardements. Son fils de 8 ans part découvrir sa nouvelle chambre. La nouvelle maison est un refuge inattendu pour les trois femmes et leurs cinq enfants. "Mon fils me dit : 'Maman est-ce que t’es sûre que cette maison est pour nous ?' J’ai dit ‘Oui’. Ils sont contents", se réjouit Valentina.



La solidarité sans précédent de la commune

La famille est arrivée à la gare de Vannes (Morbihan), épuisée après s’être caché dans un bunker à Dnipro, ville ukrainienne bombardée par les forces russes. "On n'a pas eu le temps de réfléchir, on a pris le strict nécessaire, des médicaments, nos documents, des vêtements aussi, tout ce qu’on a pu mettre dans notre sac", détaille Anna, autre réfugiée. L’arrivée en France a été possible grâce à leur cousine. Des centaines de dons ont lieu pour aménager la maison, une solidarité sans précédent de la commune.