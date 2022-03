Guerre en Ukraine : un couvre-feu exceptionnel et très strict mis en place à Kiev

“C'est un couvre-feu exceptionnel et très strict qui commence (à Kiev, ce mardi 15 mars). Pendant 36 heures, il est interdit, même pour les journalistes, de sortir dans la rue”, explique Agnès Vahramian, envoyée spéciale à Kiev. “L’armée ukrainienne lance une opération de nettoyage : elle va chasser ce qu’elle suspecte être des groupes de combattants russes qui se seraient infiltrés dans la ville”, précise la journaliste.

“La terreur peut paralyser et faire capituler”

Pour le général François Chauvancy, il y a un “harcèlement par les bombardements sur la population civile”. “C’est plus que du harcèlement sur les Ukrainiens, c’est de la terreur”, rebondit Marie Mendras, politologue au CNRS et au CERI. “La terreur peut paralyser et faire capituler. Des milliers de femmes et d’enfants ont déjà été tués”, ajoute-t-elle.