Direct Guerre en Ukraine : un bureau international chargé d'enquêter sur l'invasion russe ouvre lundi à La Haye

Un bureau international chargé d'enquêter sur l'invasion russe de l'Ukraine, le Centre international pour la poursuite du crime d'agression contre l'Ukraine (ICPA), est inauguré, lundi 3 juillet, à La Haye (Pays-Bas). Il regroupe des procureurs ukrainiens, de l'Union européenne, des Etats-Unis et de la Cour pénale internationale (CPI). Cette forme de parquet a pour mission d'enquêter et de collecter des preuves. Il est envisagé comme une première étape avant l'établissement d'un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes pour le déclenchement de la guerre, demandé par Kiev. Suivez notre direct.

Pas de nouvelle mobilisation pour remplacer les soldats de Wagner. Andreï Kartapolov, à la tête du Comité de défense de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a écarté, lundi, l'idée d'une nouvelle mobilisation pour remplacer les membres du groupe paramilitaire Wagner qui ne combattent plus en Ukraine. "Le président de la Fédération de Russie [Vladimir Poutine] a clairement, de manière compréhensible et spécifique, dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle mobilisation", a-t-il déclaré à l'agence d'Etat Tass. "Il n'y a aucun besoin de mobilisation aujourd'hui et dans un avenir proche."

Kiev dit mener des "combats acharnés" contre Moscou qui avance dans l'Est. Un mois après le lancement de sa contre-offensive, l'Ukraine a admis dimanche que la situation était "difficile" et que les forces russes avançaient dans quatre zones de la ligne de front, dans l'est du pays. Toutefois, les forces ukrainiennes ont assuré que leurs troupes progressaient dans le Sud. "L'ennemi avance dans les secteurs d'Avdiivka, Mariinka, Lyman", a écrit la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, sur Telegram. "Il avance aussi dans le secteur de Svatovoe."

Le conflit a un effet "destructeur" sur Vladimir Poutine, selon la CIA. Depuis la Fondation Ditchley, au Royaume-Uni, le directeur de la CIA, William Burns, a qualifié l'invasion de l'Ukraine par la Russie de "défi géopolitique le plus immédiat et le plus aigu pour l'ordre international aujourd'hui". Selon lui, la guerre est un "échec stratégique" pour Moscou : elle a révélé les faiblesses militaires de la Russie, porté un coup à son économie et encouragé l'élargissement et le renforcement de l'Otan.