Guerre en Ukraine : un an après, le témoignage tragique d’une famille réfugiée d’Irpin

Il y a un an, France 2 vous avait raconté l'histoire d’un père qui voulait mettre ses enfants à l'abri tandis que son épouse avait décidé de rester en Ukraine pour aider sa propre mère. Les 2 femmes avaient finalement été tuées. Le 20 Heures est retourné prendre des nouvelles de cette famille meurtrie.

Main dans la main avec leur père, Dacha a grandi et a maintenant 14 ans. Macha, sa petite sœur, en a six. Un an a passé depuis la rencontre de la famille avec l’équipe de France 2, sous les bombes. Leur mère était alors encore à leurs côtés. "Maman est toujours dans ma tête", affirme Macha. Leur mère s’appelait Anna. France 2 avait rencontré Anna et sa famille en mars dernier au pied de leur immeuble à Irpin (Ukraine). Les tirs de mortiers tombaient tout près. Les fillettes étaient serrées contre leur mère.

La mère de famille touchée par un éclat d’obus

Le père voulait que ses filles partent mais Anna refusait pour rester avec sa mère. "On s’est vraiment disputé (...) je n’ai pas pu la raisonner", confie son mari. Le lendemain de la dispute, l’immeuble est à nouveau bombardé. Anna a été touchée par un éclat d’obus. "Je la vois, je la prends dans mes bras et je comprends que c’est fini", témoigne son mari. Avec leur père, les fillettes vont ensuite se réfugier dans l’ouest de l’Ukraine puis en Allemagne où elles vivent aujourd’hui.