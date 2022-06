Guerre en Ukraine : trois questions sur l'opération de déblocage du port d'Odessa, dans laquelle la France veut s'engager

Les Occidentaux réussiront-ils à briser le blocus du principal port d'Ukraine ? Vendredi 10juin, la France a annoncé qu'elle était prête à participer à une "opération" qui permette "d'accéder au port d'Odessa en toute sécurité, c'est-à-dire de pouvoir faire passer des bateaux en dépit du fait que la mer est minée", a déclaré un conseiller du président Emmanuel Macron.

L'opération permettrait notamment d'exporter les céréales ukrainiennes, dont certaines commencent à pourrir. Juste avant la guerre, l'Ukraine était en passe de devenir le troisième exportateur mondial de blé et fournissait la moitié du commerce mondial de graines et d'huile de tournesol. Mais l'invasion russe lancée le 24 février a paralysé les ports ukrainiens et bloqué quelque 20 à 25 millions de tonnes de céréales destinées à l'exportation, entraînant les prémices d'une crise alimentaire dans de nombreux pays qui dépendaient en grande partie de ces denrées.

La flambée des prix des céréales du fait d'exportations bloquées, faisant peser un risque de crises alimentaires dans le monde, est provoquée par "l'agression russe" en Ukraine et non par les sanctions contre Moscou, a assuré le chef de la diplomatie ukrainienne #AFP pic.twitter.com/t0SF4QMvrR — Agence France-Presse (@afpfr) June 8, 2022

1 Pourquoi le port d'Odessa est-il aussi stratégique ?

Depuis les premiers bombardements de la ville le 21 mars, des millions de tonnes de céréales destinées à l'exportation sont bloquées dans le port d'Odessa, soumis à un blocus de l'armée russe. La grande ville du sud de l'Ukraine représente un intérêt stratégique pour la Russie qui, depuis le début du conflit, tente de paralyser le pays en bloquant ses centres économiques.

Surnommée la "perle de la mer Noire", Odessa (995 000 habitants avant la guerre) dispose du plus grand port maritime du pays, et de l'un des plus grands de la mer Noire. Sa capacité de trafic annuel atteint 40 millions de tonnes.

Odessa voit transiter 80% des exportations de céréales ukrainiennes. Le port est relié aux voies ferrées, ce qui permet un transfert rapide des marchandises des routes maritimes au transport terrestre. La ville est également un lieu stratégique du littoral ukrainien, située non loin de la Transnistrie, territoire séparatiste prorusse convoité par les forces russes.

2 Quelle est la situation sur place ?

Depuis le début du conflit, Odessa a été touchée par des frappes russes à de multiples reprises. La dernière importante en date, qui remonte au 9 mai, a fait un mort et cinq blessés. L'économie de la ville (commerce, tourisme...) a été touchée de plein fouet par le conflit.

La ville n'a jamais été conquise par les forces russes, mais l'accès maritime au port d'Odessa est loin d'être sécurisé. La flotte russe contrôle la mer Noire. Pour éviter les attaques venant de la mer, les Ukrainiens ont miné les accès au port. Mercredi, le porte-parole de l'administration de la région d'Odessa, Serguiï Bratchouk, s'est dit opposé au déminage.

"La flotte russe de la mer Noire fera semblant de se retirer vers la Crimée annexée. Mais dès qu'on déminera les accès au port d'Odessa, la flotte russe sera là." Serguiï Bratchouk, porte-parole de l'administration de la région d'Odessa sur Telegram

3 Un déblocage du port est-il vraiment possible ?

En apparence, la Russie semble ouverte à la discussion. Vladimir Poutine aurait donné son "consentement" pour une telle opération lors d'un entretien avec Emmanuel Macron le 28 mai, a rappelé l'Elysée.

Mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est également entretenu avec son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu, afin de discuter de l'instauration de couloirs maritimes, et ainsi faciliter les exportations de céréales via la mer Noire. Les négociations n'ont cependant pas abouti.

Dans les faits, une telle opération de déblocage du port d'Odessa ne pourra pas avoir lieu tant que la Russie ne mettra pas un terme à son blocus de la ville. "C'est un scénario difficile à imaginer étant donné que ce blocus, qui prive entièrement Odessa de ses accès maritimes, est partie intégrante de leur stratégie", estime Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur associé à l'institut Thomas More en géopolitique et défense de l'Europe.

"La Russie cherche à utiliser cette opération comme levier pour la levée des sanctions occidentales", ajoute le chercheur, interrogé par franceinfo. Selon lui, la Russie ne lâchera du lest que si les Occidentaux s'engagent à revenir sur les sanctions infligées à Moscou. Une perspective hautement improbable à ce jour.